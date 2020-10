رونمایی و آغاز به کار تاکسی هوایی در استان فارس ایران +عکس

View this post on Instagram

. آغاز به کار اولین تاکسی هوایی کشور در لامردِ فارس دو هواپیما با ظرفیت ۶ نفر به عنوان اولین تاکسی هوایی‌های کشور در شهرستان لامرد آغاز به کار کردند./شرق لامرد در جنوب استان فارس قرار دارد.