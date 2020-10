کشف راز خطوط جادویی مصر باستان

به گزارش اسپوتنیک، دانشمندان در فرانسه و دانمارک رمز و راز جوهر کشف شده در نوشته هاي مصر باستان بر روی پاپیروس را کشف کردند. مصریان از فناوری استفاده کردند که پس از 1.5 هزار سال در اروپا ظاهر شد. نتایج این مطالعه انجام شده با منبع تابش سنکروترون اروپایی در مجله Proceedings of the National Academy of علوم منتشر شده است.

از اشعه ایکس قدرتمند ESRF برای تجزیه و تحلیل فلورسانس اشعه ایکس جوهر قرمز و سیاه در 12 پاپیروس کتابخانه معبد "تبتونيس" ، از جمله قطعات رساله های جادویی و طالع بینی استفاده شد.

مصریان باستان از آهن و سرب برای ساخت جوهر استفاده می کردند. آهن به احتمال زیاد بخشی از جوهر بود و از سرب برای خشک شدن سریع جوهر استفاده می شد، نه به عنوان رنگدانه. به گفته دانشمندان، چنین جوهر پیچیده ای فقط توسط شخصی با دانش و مهارت خاص ساخته می شود.

ترکیبات حاوی سرب و همچنین گوگرد و فسفر به دیواره های سلولی پاپیروس نفوذ می کنند (از گیاهی به همین نام ساخته می شوند) و ذرات اوچر را در بر می گیرند و باعث ایجاد لکه قهوه در حروف قرمز می شوند.