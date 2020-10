View this post on Instagram

🚩👇 ✅ آگهی فروش کفش زنانه یا تن فروشی! ❌اخیرا آگهی‌هایی با رمزگذاری‌های عجیب در سایت نیازمندی‌های دیوار منتشر میشود که حیرت کاربران فضای مجازی را در بر داشته، به طور مثال کفش زنانه به همراه #کارتن به معنای داشتن خانه برای تن فروشی است. از طرفی دیده میشود که یک عده از اقایان آگهی خرید کفش زنانه را هم با همین رمزگذاری‌ها منتشر و درخواست میکنند. این فضا حتی دست کلاهبرداران حرفه‌ای را هم باز گذاشته است! 🔴آیا مدیران دیوار از این موضوع بیخبرند؟ عدم نظارت بر محتوا تا کجا باید ادامه پیدا کند؟! #تن_فروشی #فاحشه_خانه #دیوار #کفش_زنانه #فاحشه #زن #فاحشه_گری #برنامه_دیوار