موضوع همراهی بدل ملانیا ترامپ با ترامپ در مناسبت ها و سفرهای رییس جمهور آمریکا بار دیگر مورد توجه کاربران امریکایی با هشتگ #FakeMelania قرار گرفته است. #ترامپ#انتخابات#آمریکا