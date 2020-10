مسئله تشنگی مردم بلوچ و تن فروشی مادری برای تامین آب فرزندانش +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

🔺زنی برای تامین آب، تن داد و خودکشی کرد 🔹محی‌الدین سعیدی، نماینده چابهار، این ویدئو را در اینستاگرامش منتشر کرد. او در جلسه طرح سوال از وزیر نیرو ،می‌گوید: «زنی شریف‌تر از وزیر و رئيس‌جمهور، در بلوچستان بابت تامین آب برای فرزندانش، ناچار شده با یک مرد ... و پس‌ از آن خودکشی کرده... آدم این درد را کجا بگوید؟» #محی_الدین_سعیدی #چابهار