نظر کاربران شبکه های اجتماعی در مورد چالش ترسناک مومو در واتس اپ +عکس، ویدئو

💢 هشدار پلیس درباره ارسال کلیپ‌های چالش «مومو» برای دانش آموزان رجبی، رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا: 🔸 در روز‌های اخیر شاهد مطرح شدن چالش «مومو» در سطح برخی استان‌های کشور به خصوص استان‌های جنوبی بوده ایم و برخی کاربران که بیشتر آن‌ها دانش آموز بوده اند پیام‌هایی حاوی محتوا و تصاویر مومو دریافت کرده اند. 🔸 رسیدگی به ارسال پیام‌ها و کلیپ‌های موسوم به «مومو» به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا قرار گرفته و بزودی افراد داخلی که هدفشان اذیت و آزار دانش آموزان بوده است، گرفتار قانون می‌شوند. 🔸 والدین در صورت برخورد فرزندشان با محتوای «مومو» با آن‌ها صحبت کرده و نگرانی آن‌ها را کاهش دهند. #مومو #momo #واتساپ #یوتیوب #شبکه_شاد