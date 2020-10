View this post on Instagram

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، از مردم کشورش به خاطر اینکه نتوانسته وضعیت اقتصادی آن‌ها را بهبود بخشد پوزش خواست و در برابر چشم هزاران نفر اشک ریخت. در ویدئوی منتشر شده از جشن هفتاد و پنجمین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کره شمالی، آقای کیم پس از سخن گفتن از افزایش "توان دفاعی" کشورش، به وضعیت اقتصادی کره شمالی اشاره کرد و تحریم‌های بین‌المللی، بلایای طبیعی و ویروس کرونا را سه عامل عمده فشار بر زندگی مردم خود خواند. او در حالی که از یک موشک عظیم "قاره‌پیما" رونمایی می‌کرد، از مردم کشورش معذرت‌خواهی کرد که در ارتقای سطح اقتصادی جامعه ناکام بوده است. کیم جونگ اون گفت: اعتماد مردم به من، به اندازه آسمان رفیع و به اندازه قعر دریاها عمیق بود، اما من نتوانستم این انتظارات را به نحوه شایسته برآورده کنم و از این بابت پوزش می‌خواهم. او سپس عینکش را برداشت و اشک‌هایش را پاک کرد.