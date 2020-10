روشهای مفید برای کاهش اسید اوریک بدن

به گزارش اسپوتنیک به نقل از اینسایدر نوشت: اما اگر اسید اوریک در خون به درستی فیلتر نشود و سطوح آن افزایش یابد، شرایطی که به نام هایپراوریسمی شناخته می‌شود، می‌تواند موجب تشکیل کریستال‌ها شود. در صورت رسوب این کریستال‌ها در مفاصل، احتمال ابتلا به نقرس که نوعی آرتریت است افزایش می‌یابد.

سطح اسید اوریک با انجام یک آزمایش خون اندازه گیری می‌شود. برای زنان، سطح اسید اوریک باید کمتر از 6 میلی‌گرم در دسی‌لیتر و برای مردان کمتر از 7 میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد. اگر سطوح اسید اوریک شما بالاست می‌توانید برخی روش‌های طبیعی را برای کاهش آن مد نظر قرار دهید.

مصرف مواد غذایی حاوی سطوح کم پورین: پورین‌ها مواد شیمیایی‌ای هستند که به طور طبیعی توسط بدن تولید می‌شوند و همچنین در برخی مواد غذایی وجود دارند. پورین‌های حیوانی از گوشت و غذای دریایی بطور ویژه می‌توانند بر سطح اسید اوریک شما تاثیرگذار باشند.

- گوشت‌های اندامی مانند جگر یا قلوه

- نرم‌تنان صدف‌دار و ماهی‌های چرب مانند آنچوی و تن

- برخی سبزیجات از جمله مارچوبه، قارچ‌ها و اسفناج

- سس گوشت

از سوی دیگر، مواد غذایی زیر حاوی مقادیر کم پورین هستند، از این‌رو مصرف آنها موجب افزایش سطح اسید اوریک نمی‌شود:

- مغزدانه‌ها و کره بادام زمینی

- تخم مرغ

- محصولات لبنی کم‌چرب یا بدون چربی از جمله پنیر، شیر و ماست

- گیلاس و میوه‌های دیگر

مصرف ویتامین C بیشتر: پژوهشگران دریافته‌اند که ویتامین C ممکن است به کاهش سطوح اسید اوریک کمک کند. طی مطالعه‌ای در سال 2008 که در نشریه Arthritis & Rheumatism منتشر شد، شرکت‌کنندگانی که به مدت دو ماه 500 میلی‌گرم مکمل ویتامین C در روز دریافت کرده بودند، نسبت به شرکت‌کنندگانی که دارونما دریافت کرده بودند، کاهش چشمگیر سطوح اسید اوریک را تجربه کردند.

با این وجود، چنین شرایطی ممکن است برای افراد مبتلا به نقرس صادق نباشد. مطالعه‌ای در سال 2013 که در نشریه Arthritis & Rheumatism منتشر شد، نشان داد که سطوح اسید اوریک شرکت‌کنندگان مبتلا به نقرس که برای هشت هفته 500 میلی‌گرم ویتامین C در روز دریافت کرده بودند، کاهش قابل توجهی نداشته است.

افزون بر این، اگر سنگ کلیه داشته‌اید، پیش از مصرف ویتامین C باید با پزشک خود مشورت کنید زیرا این ماده ممکن است خطر تشکیل سنگ را افزایش دهد.

محدودکردن مصرف نوشیدنی‌های شیرین و الکلی: مصرف نوشیدنی‌های الکلی به نظر می‌رسد سطح اسید اوریک در بدن را افزایش می‌دهد. الکل موجب افزایش پورین‌ها در خون می‌شود که تولید اسید اوریک بیشتر را در پی دارد. کم‌آبی بدن ناشی از مصرف الکل می‌تواند دلیلی برای سطوح بالای اسید اوریک باشد. افزون بر این، الکل به طور مستقیم بدن را به واسطه تعامل با سطوح بالاتر اسید لاکتیک از دفع اسید اوریک از طریق ادرار باز می‌دارد.

نوشابه‌های گازدار حاوی شکر یا شربت ذرت با فروکتوز بالا نیز با افزایش سطوح اسید اوریک در خون پیوند خورده‌اند. زمانی که بدن فروکتوز را تجزیه می‌کند، پورین‌ها تولید می‌شوند که می‌تواند به افزایش تولید اسید اوریک منجر شود.

نوشیدن قهوه: قهوه حاوی آنتی اکسیدانی به نام اسید کلروژنیک است که می‌تواند سطوح اسید اوریک را کاهش داده و حتی ممکن است از نقرس پیشگیری کند. به عنوان مثال، مطالعه‌ای در سال 2007 نشان داد خطر ابتلا به نقرس در مردانی که روزانه چهار تا پنج فنجان قهوه می‌نوشیدند در مقایسه با آنهایی که قهوه مصرف نمی‌کردند تقریبا 40 درصد کمتر بود.

نوشیدن چهار فنجان قهوه در روز برای بزرگسالان سالم، بی‌خطر به نظر می رسد اما نوشیدن میزان بیشتر می‌تواند به عوارض جانبی مرتبط با کافئین مانند سردرد، بی‌خوابی و ناآرامی منجر شود.

کاهش وزن: افزون بر پرهیز از برخی مواد غذایی و نوشیدنی‌ها، کاهش وزن می‌تواند به کاهش سطح اسید اوریک کمک کند. اضافه‌وزن یا چاقی، کارایی کلیه‌ها در دفع اسید اوریک از طریق ادرار را کاهش می‌دهد. خطر ابتلا به نقرس برای افراد چاق در مقایسه با افرادی با وزن سالم 10 برابر بیشتر است.

پرهیز از برخی داروها: برخی داروها ممکن است سطح اسید اوریک در خون را افزایش دهند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- داروهای ادرارآور که به نام قرص آب نیز شناخته می‌شوند مانند دمادکس (تورسماید)، میکروزاید (هیدروکلروتیازید) و تالیتون (کلرتالیدون)

- آنتی‌بیوتیک‌های ضد سل مانند ریفاتر (پیرازینامید) و میامبوتول (اتامبوتول)

- داروهای سرکوب‌کننده سیستم ایمنی بدن مانند گنگراف (سیکلوسپورین)

دوز کم آسپرین نیز ممکن است سطح اسید اوریک را افزایش دهد زیرا این دارو می‌تواند در توانایی کلیه‌ها برای دفع اسید اوریک اختلال ایجاد کند.