View this post on Instagram

@mohsen بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو... ❤️🍃 #محسن_یگانه #بهت_قول_میدم @avayeasheghaneh دانلود کلیپ در کانال تلگرام(لینک در بیو) @avayeasheghaneh #آوای_عاشقانه #محسنیگانه #محسن_یگانه #بهت_قول_میدم #کنسرت #کنسرت_یگانه #آهنگ_قدیمی #آهنگ_زیبا