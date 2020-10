ساخته شدن سنگ قبر بازیگر هالیوودی در ایران +ویدئو

View this post on Instagram

فکر کنم باید به احمدینژاد صاحب عزاست تسلیت بگم 🔄حال خوش این کلیپ رو برای دوستان تون بفرستین😉🙏🏻 @tanz_o_natanz @tanz_o_natanz @tanz_o_natanz ___________________________________________________________________ 🔵اگه شوخ طبع هستید این پیج مال شماست 😉 همین الآن بیا🤗 📊 تعداد همراهان طناز پیج در این لحظه : #4295 ❤️ از همراهی و استقبال شما سپاسگزارم🙏😊 _______________________________________________________ ⚅ هشتگ ها 👇 #طنزونطنز #طنزالممالک #طنازالملوک #سنگ_قبر_آنجلیناجولی #آنجلیناجولی #سنگ_قبر #احمدینژاد #محموداحمدینژاد#حاشیه_بازیگران #قیمت#دلار #قیمت_سکه #خبربد #بچه_خوشزبان #حال_خوب #حال_خوش #هشدارمهم #روحانی #حاشیه_جدید #دهه۶۰ #خنده_دار #سوتی #دوربین_مخفی #حاشیه_جدید #سوژه_جدید #چالش_جدید #دهه_نودی #خنده_دارترین #کلیپ_خنده_دار