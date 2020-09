View this post on Instagram

. تلویزیون صحنه گل آل‌کثیر در بازی شب گذشته پرسپولیس با السد را سانسور می‌کند و موج عجیبی در شبکه‌های اجتماعی به راه می‌افتد، همه شاکی که چرا صحنه گل،قیچی شده. امروز صبح روزنامه‌ها با این صفحه اول به تلویزیون رَکَب می‌زنند. پی‌نوشت: تصاویر مربوط به صفحه اول روزنامه‌های خبرورزشی و پرسپولیس است. . . @bartarinha_news . #خبر #حاشیه #سانسور #آل_کثیر #پرسپولیس #استقلال #جام_حذفی #خبر_ورزشی #روزنامه_ورزشی #روزنامه_پیروزی