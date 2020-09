نظر کاربران در مورد شکست رکورد انیشتین توسط دختر ۱۱ ساله ایرانی +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

😱دختر#نابغه_ایرانی 🤔 #تارا_شریفی دختر ۱۱ ساله ایرانی به عنوان باهوش‌ترین انسان کل تاریخ بشریت شناخته شد و حتی رکورد ذهنی انیشتین و استیون هاوگینگ را هم شکست. این دختر در آزمون هوشی دانشگاه آکسفورد نمره هوشی ۱۶۲ را گرفت که تاکنون هیچ انسانی در دنیا موفق به ثبت آن نشده و از نابغه ترین نوابغ هم پیشی گرفت. ✅به نظرتون استعدادیابی چه کمکی میتونه به کودکان داشته باشه؟؟ #نابغه_های_فکر_آفرین #لوشان #گیلان #رودبار #رستم_آباد #منجیل #loshan #Lowshan