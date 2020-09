‏مبارزه دختر تکواندوکار ایرانی برای فلسطین +عکس

View this post on Instagram

. غزل کیانی تکواندوکار ایرانی در وزن ۴۹- کیلوگرم برای حضور در بازیهای المپیک در ترکیب تیم ملی فلسطین به دنبال کسب سهمیه از رقابت‌های قاره‌ای است. کیانی چند سال قبل به ترکیه سفر کرده بود، با مسئولان فدراسیون تکواندو فلسطین به توافق رسیده و با دریافت پاسپورت این کشور برای حضور در رقابت‌های انتخابی المپیک در قاره آسیا تلاش می‌کند. . . @bartarinha_news #خبر#اسرائیل #مولایی #فلسطین #تکواندو #ورزش_زنان #مهاجرت