به ربات دست نزنید چون جنسیت آن مشخص نیست +ویدئو

View this post on Instagram

Follow ➡️ @hashiyeh_pardaz @hashiyeh_pardaz . . . . . #حاشیه_هنرمندان #حاشیه_بازیگران #حواشی_هنرمندان #حاشیه #حاشیه_پرداز #سوتی_خفن #سوتی_تلویزیون #سوتی_باحال #سوتی_خنده_دار #سوتی_وحشتناک #سوتی_صداسیما #سوتی_صداوسیما