صدای پای سلطان کره در بازار ایران +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

🔴سلطان کره در شهریار کشف 32 تن کره احتکار شده در باغستان شهریار + یعنی تو این چندسال اخیر اینقد که سلطان تولید کردیم هرچیز دیگه ای تولید میکردیم اقتصادمون متحول میشه #سلطان_کره #سلطان_قبر #سلطان_سکه #سلطان_ترکیبی