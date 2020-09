View this post on Instagram

. این تصویر را با جزئیاتش ببینید، امروز در فضای مجازی بحث‌برانگیز شده. . . @bartarinha_news . #خبر #حاشیه #فاصله_گذاری_اجتماعی #فیلترینگ #ازدواج #مسکن #تورم #بیکاری #استرس