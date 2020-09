رفتن به مدرسه در روزهای کرونایی +ویدئو

View this post on Instagram

#مدرسه_رفتن در #روزهای_کرونایی ⚡️این ویدیو آموزشی رو به بچه‌هاتون نشون بدید تا برای رفتن به مدرسه در شرایط کرونایی آماده باشن #مدیریت_بحران #آموزش_عمومی #به_سلامت_میرسیم #خانه_دوام_جهاد