هندوانه فروشی بلاگر ایرانی در ترکیه با لامبورگینی +ویدئو، عکس

یکی از صاحب‌‌های سایت‌ شرطبندی فوتبال ساکنِ ترکیه رفته با لامبورگینیش کنار «اتوبان شیشلی استانبول» هندونه فروشی راه انداخته تمام خبرگذاری‌های ترکیه‌ هم خبرشو امشب کار کردن، 🤦🏻‍♀️آبرو هرچی ایرانیه برده! #سایت_شرطبندی #میلادحاتمی #داوودهزینه #وحیدخزایی #دنیاجهانبخت #مونتیگو #استانبول #میزانفجار #ساشاسبحانی #آقازاده