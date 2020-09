View this post on Instagram

♦️ در کل، درک متقابل اصلی‌ترین مسئله در صحبت کردن و شنیدن است. مرد باید ویژگی‌ها و شرایط ویژه زن و زن شرایط مرد را درک کند و با احترام به تفاوت‌ها، راهکارهای حل مسئله، مهارت‌های زندگی و مهارت ارتباطی را یاد بگیرند و در زندگی بکار ببرند. شاید رعایت تمام آن‌ها برای شما سخت باشد اما اگر کم کم آن‌ها را تمرین کنید، روابط بهتری خواهید داشت.