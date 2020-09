ماجرای جنجال برانگیز توهین به اهالی یکی از شهرهای شمالی ایران+عکس، ویدئو

View this post on Instagram

فیلم توهین این شخص به شمالیها که باعث بازداشتش شد را در پست جدید ببینید. شخصی بنام (م.ج) روز گذشته حین مسافرتی که به کلاردشت داشت با اشتراک گزاشتن یک استوری مردم مازندران و کلاردشت را دهاتی و گدا گشنه خواند و گفت آنها باید در بدبختی خودشان بمانند. این شخص با رسانه ای شدن استوریش در سطح وسیع و در اینستاگرام بلافاصله کلیپی منتشر کرد و در آن عذرخواهی کرد و این مسئله را ناشی از درگیری خودش با یکی از دوستان شمالیش دانست و ادعا کرد که سهوا و به اشتباه به همه مردم شمال جمع بسته شده و منظورش فقط یک شخص خاص بوده. این ماجرا موجب جریحه دار شدن مردم شمال کشور شده و آنها خواستار پیگیری این قضیه از طریق قانون شدند.‌که باتوجه به اهمیت موضوع فرد مذکور خیلی سریع بازداشت شد تصویر او را در اداره آگهی در پست بعد میتوانید مشاهده کنید.