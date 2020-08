ماجرای حکم تخلیه و اتفاقات اخیر در روستای ابوالفضل اهواز +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

درگیر شدن مأموران با امام جماعت مسجد روستای ابوالفضل اهواز مامورین با شکایت بنیاد مستضعفان تلاش داشتند روستا را تخریب کنند #بنیادمستضعفان #روستای_ابوالفضل_اهواز #روستای_ابولفضل #روستا #اهواز