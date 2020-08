انتخاب اسامی پرطرفدار دختران ایرانی تحت تاثیر سریال ها +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

🔻تأثیر یک سریال بر اسامی دختران⁣ ⁣ 🔹معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال اسامی پرطرفدار نوزادان دختر و پسر طی ۴ ماه اول امسال را معرفی کرده است. ⁣ ⁣ 🔹نکته جالب پرطرفدار شدن اسامی رستا و آوا،‌ دو شخصیت اصلی سریال دل که یک سالی است از شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود، است.⁣ ⁣ 🔹به ترتیب فاطمه، زهرا، حلما، رستا، آوا، مرسانا، بهار، یسنا و همتا، اسامی پرطرفدار دختران را تشکیل می‌دهند./مهر⁣ ⁣ یه زمانی هم همه اسم دختراشونو میذاشتن ستایش، اینطوری بود که می‌پرسیدی بچه پسره یا ستایش؟😄‌⁣