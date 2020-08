جنون لایک در اینستاگرام حتی به قیمت کتک خوردن +عکس

View this post on Instagram

زندگی پوست قورباغه ای!!! پوست #قورباغه اگر بزرگ شود آنقدر که نفهمیم مال قورباغه است برای شما خیلی جذاب خواهد بود. پوستش از نزدیک خیلی زیباست اگر ندانی از آن کیست. اما به محض اینکه بفهمید این زیبایی و این خال خالی های زیبا مال قورباغه بوده شاید استفراغ تان بگیرد. قاب #اینستاگرام یعنی دریچه تنگ زندگی‌های ما، گاهی آنقدر روی خوشی های زندگی ما زوم می‌کند که دیگران یادشان می‌رود این خوشی یک‌دهم زندگی ما هم نیست. البته خودمان در این #زندگی پوست قورباغه ای مقصریم وقتی شمسی خانوم و اکبر آقا دیگر فقط جزئیات اتاق خواب شان را به قاب اینستاگرام نکشانده اند چه انتظاری از صغری خانم و اصغرآقا هست که فکر نکنند آنها همیشه غذای شان #جوجه_کباب دور چین و سفرشان #آنتالیا نیست؟ چه انتظاری هست که فکر نکنند آنها همیشه سان‌ شاین نمی‌خورند و عصرها همیشه موسیقی #باخ گوش نمی دهند. اینها خالخالی های زیبای پوست همان قورباغه است. صغرا خانم و اصغر آقا از ابعاد مرداب گونه زندگی این قورباغه خبر ندارند و فقط مبهوت خال خالی های بدن این قورباغه اند. ای کاش دوربین اینستاگرام کمی بالاتر می‌رفت و روی همه زندگی ما بود. روی جمع نکردن رختخواب هایمان تا ظهر، روی ظرف های نشسته توی سینک ظرفشویی مان تا یک هفته بعد، روی نون پنیر خوردن هایمان و روی چای خوردن های وسط شیفت سوم کاریمان در روز جمعه. به خدا #همسایه ما همیشه جوجه کباب دورچین نمی خورد. او هر روز با همسرش #کافی_شاپ نمی‌رود و من صدای دعوا های یک روز در میان شان را می شنوم. این تو هستی که زندگی پوست قورباغه ای او را فقط از قاب اینستاگرام میبینی و مبهوت خال خالی های قشنگ زندگی آنها هستی و مدام به خودت و همسرت و بخت و اقبالت تف و لعن میفرستی که اینها دارند زندگی می‌کنند یا ما؟؟؟ تو #آرایش_غلیظ او را در قاب اینستاگرام میبینی، من چشمان کبودش را که ثمره دعوای دیشب با همسرش بوده در خیابان میبینم. تو سفره رنگین سالی یک بارش را در اینستاگرام میبینی و من پول هایی که از من قرض گرفته تا مهمانی هایش را رد کند را می بینم. مبهوت این خال خالی های زیبا نشو این خال خالی های زیبا مال پوست همان قورباغه است #فالوررایگان #فالوور #لایک #کامنت #جنون_لایک #سبک_زندگی #دیده_شو #آرایش #رستوران #زناشویی #دروغ #تلگرام #توییتر #زندگی_مجازی #لاکچری_تهران #لاکچری #سلبریتی