مصاحبه جنجالی با بانوی بازیگر ایرانی و درد دل های دردناک او +ویدئو، عکس

هفته گذشته بود که ساناز طاری بازیگر سریال پدر با انتشار عکسی بی حجاب خبرساز شد. حالا او در گفتگو با تی وی پلاس دلایلش برای این اقدام عجیب را بازگو می کند. قسمت اول این گفتگو را ببینید و تا ساعتی دیگر قسمت دوم نیز منتشر می شود. نسخه کامل این ویدو را میتوانید از وبسایت یا کانال یوتوب تی وی پلاس مشاهده بفرمایید. @sanaz.tari @hamidfarahanirad @solomoncarpet_official #تی_وی_پلاس #سانازطاری #حمیدفراهانی_راد #سریال_پدر #تجاوز