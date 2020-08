افزایش صف مهریه با بالا رفتن قیمت سکه +ویدئو

View this post on Instagram

. ‌. اینجا صف مرغ و گوشت نیست، صف مهریه است ! . سقف ۱۱۰ سکه هم با توجه به افزایش چند برابری قیمت سکه، نتونسته جلوی برخی کاسبی‌ها رو در ازدواج بگیره😕‌‌ . گرانی و نبودن رفاه مالی حتی در حد نرمال یک زندگی عادی باعث شده خیلی از زندگی ها از هم متلاشی بشه و نتیجش این بشه که نتونن با هم زندگی کنن و کارشون به دادگاه و درخواست مهریه بکشه ،حال اینکه جوونامون چه گناهی کردن با این اوضاع بد اقتصادی و برشکستگی و بی کاری توان اداره زندگی رو ندارن و جروبحث و دغدغه فکری آرامشو از زندگیا می گیره و زن و مرد به ته خط میرسن و به دادگاه مراجعه میکنن زن هم مطالبه حقشو میکنه که همون مهریه است که الان از توان خیلی ها خارجه که مهریه پرداخت کنند😔😔😔😔 ‌‌. @lorestanihaofficial . @khoram30tii_31 . @lorbanoye_zagros31 _________________________________ ‌‌ #ازدواج #طلاق #مهریه #صف_مهریه #دفتر_ازدواج #دفتر_طلاق #قیمت_سکه #مهریه_زن #مهریه_سنگین #کرونا #مهریه_عندالمطالبه #مهریه_زندان #دادگستری #دادسرا #دادسرای_خانواده #بورس #دلار #سکه #طلا ▫️