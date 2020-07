پرداختن به موضوعات نوار بهداشتی و باکرگی در نشریه ایرانی +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

. کاربری به نام مهدی تاجیک در توئیتر نوشت: نشریه دانشجویی فروغ در دانشگاه شریف به دلیل طرح جلدش که یک کیسه پلاستیکی مشکی با نوشته «این یک نوار بهداشتی است» و مقاله‌ای با عنوان «باکرگی، ارزش یا باور درونی؟» خلاف عفت تشخیص داده شد و به مدت سه ماه توقیف شد. . . @bartarinha_news . #خبر #حاشیه #نشریه #توقیف #حقوق_زنان