قیمت داروهای درمان کرونا اعلام شد +عکس

قیمت «رمدسیویر» و «فاویپیراویر» اعلام شد معاون برنامه ریزی و نظارت ستاد فرماندهی مقابله با کرونای استان تهران: قیمت داروی رمدسیویر، هر ویال ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت داروی فاویپیراویر به ازای هر ورق قرص حدود ۱۰۰ هزار تومان است/ فارس #کرونا #رمدیسیور #فاوپییراویر #آخرین_خبر @akharinkhabar