پویش همگانی برای حل بحران جدی مدرسه کودکان کار صبح رویش +عکس، ویدئو

متاسفانه مدرسه کودکان کار صبح رویش در چند وقت اخیر درگیر یه بحرانی شده که برای اینکه بتونن مسیرشون رو ادامه بدن به همراهی و کمک همه ما نیاز دارن. لطفا لطفا هر 3 فیلم رو ببینید فقط حواسمون باشه که فرصت زیادی برای حفظ این بچه ها نمونده😔 #تنهایی_نمیشه #صبح_رویش شماره کارت مدرسه صبح رویش جهت کمک های مردمی: ٥٠٢٢٢٩٧٠٠٠٠١٦٤٣١ موسسه نسیم صبح رویش(بانک پاسارگاد) @sobherouyesh