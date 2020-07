واکنش کاربران نسبت به کرونایی شدن برخی از هنرمندان ایرانی +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

. لیلا بلوکات:روز ششم یا هفتم ابتلایم به کرونا به قدری سرفه کردم که چهار دست و پا توی خونه راه میرفتم تا بتونم خودم رو برسونم طرف دست شویی چون همینطورآب سفید بالا می‌آوردم!همین موقع بود که دیگه احساس کردم نمیبینم!یا سفید میدیدم یا سیاه! اینجا بود که دیگه خیلی ترسیدم!و گریه کردم! تک و تنها هم بودم توی خونه و گفتم من دیگه امشب رو صبح نمیکنم!ولی بعد ۲ ساعت آروم آروم بینایی ام برگشت @celebrity_mahboob @celebrity_mahboob #لیلا_بلوکات #کرونا #سلبریتی #بازیگر_محبوب