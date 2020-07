حضور یک سرباز بانو در گارد سلطنتی عربستان +عکس

View this post on Instagram

. تصویری از حضور یک زن در گارد سلطنتی ‎#عربستان با واکنش های مثبت و منفی گسترده در نزد کاربران فضای مجازی این کشور همراه شده است. پایگاه اطلاع رسانی صبح ساحل@sobhsahel #گارد_سلطنتی_عربستان #صبح_ساحل #فضای_مجازی #رسانه_آنلاین_صبح_ساحل