ماسک تنها راه رهایی از ابتلا به ویروس کرونا +عکس

تنها راه نجات از شرّ کرونا را ببینید! علیرضا پاکدل با انتشار کارتونی در صفحه اینستاگرامی خود به ضرورت استفاده از ماسک به عنوان تنها راه حل موجود برای عبور از بحران گسترش دوباره بیماری #کرونا پرداخت