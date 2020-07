View this post on Instagram

. چندین دهه از زدن ریش خودم خودداری میکردم، برای اینکار هدفی تعیین کردم و گفتم تنها در این صورت حاضرم این کار رو انجام بدم، اما هرگز فکر نمیکردم به این سرعت کمک ها جمع آوری بشه و مجبور بشم برم جلوی آیینه! 😂 دم همگیتون گرم که در این کمپین شرکت کردید و ما رو کشوندید سمت آیینه! و الان هم که دیگه وقت اصلاح کردنه... . I’ve refused the shave my beard for decades, but said I was willing to do it for a good cause, just didn’t think we’d hit the mark so fast 😂 A big thank you to everyone who took part in this campaign! And now it’s time to live up to my promise, and shave! . @withyoufoundation @unicef #Ebi #withyoufoundation #unicef #باتو #ابی