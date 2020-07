View this post on Instagram

#SafeCap #Ford کلاه ضدخواب رانندگان کامیون ساخته شد یک شرکت خودروسازی کلاهی مخصوص رانندگان کامیون ساخته که خواب آلودگی را ردیابی و به راننده هشدار می دهد. شرکت خودروسازی #فورد یک کلاه بیس بال به نام SafeCap برای رانندگان کامیون ساخته که حرکات سر راننده که به خواب آلودگی مرتبط است را ردیابی می کند. این کلاه با صوت، نور و لرزش راننده را از خواب بیدار می کند. این شرکت کلاه مذکور را با همکاری شرکت #GTB درسائوپائول و به مناسبت شستمین سالگرد تولید #کامیون در برزیل ساخته است. برای تولید این کلاه محققان حرکات سر را رصد کردند و با متمایز کردن حرکاتی که هنگام #رانندگی انجام می شود (مانند کنترل کردن نشانگرها، نگاه کردن در آیینه)،مواردی را که نشان دهنده خواب آلودگی باشد، مشخص کردند. این #کلاه دارای یک سرعت سنج و ژیروسکوپ است که حرکات سر راننده را اندازه می گیرد. هنوز مشخص نیست این کلاه به طور تجاری عرضه خواهد شد یا خیر.