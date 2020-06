بهترین ترفند برای تشخیص زعفران اصل +ویدئو

View this post on Instagram

‌‌‌ 🧐ترفند تشخیص زعفران اصل از تقلبی‌‌ ‌ 🔖راهکار: توضیحات یک فروشنده زعفران در مشهد. ⁦ با این روش می‌تونید زعفران بی‌کیفیت و رنگ‌ خورده رو از اصلی تشخیص بدید. #زعفران_اصلي #زعفران_اصل #زعفران_ارگانیک #زعفران_اعلا #زعفران_مرغوب #تشخیص_زعفران_اصل #تشخیص_زعفران_تقلبی