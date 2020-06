حرکت ناجوانمردانه پیک موتوری +ویدئو

View this post on Instagram

از یه پیک موتوری یواشکی فیلم گرفتن، طرف از غذاهایی که مشتری سفارش داده میخوره، هر کدوم چند تا قاشق میخوره! آخرش هم بسته‌بندی رو مثل شکل اول محکم می‌بینده! . آدم دیگه نمیدونه به چی اعتماد کنه!😐 . . @amolkhabar @amolkhabar_media . . ____________________________ #رستوران #رستوران_در_آمل #رستورانگردی #رستوران_گردی #رستورانگرد #آشپزخونه #آشپزخانه #خوشمزه #غذا #ناهار #شام #کباب #پیتزا #خورشت #فست_فود #کلیپ_خنده_دار #کلیپ_خنده #خندهدارترینها #کلیپ_باحال #کلیپ_خفن #جنجالی #پیک_موتوری