واکنش کاربران نسبت به برگزاری مراسم عروسی در کارواش +عکس

View this post on Instagram

. دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت در جلسه استانی مقابله با بیماری کرونا در سنندج: . ▪️ بیماری منحوس کرونا تا اطلاع ثانوی با ما خواهد بود و مقدار زیادی عوارض و مرگ و میر ایجاد خواهد کرد. . ▪️ در بازدیدی که از بیمارستان‌های سطح شهر سنندج داشتیم متاسفانه با همشهریان زیادی اعم از پیر و جوان مواجه شدیم که بر اثر ابتلا به کرونا بستری شده‌اند و نمونه آن دختر ۲۲ ساله‌ای بود که به مدت بیش از ۲۰ روز است که به دستگاه اکسیژن وصل است. . ▪️ کردستان در اوایل شیوع کرونا جزو استان‌های کم‌تعداد در ابتلا بستری به دلیل رعایت بهداشت و فاصله‌گذاری اجتماعی بود. متاسفانه از اوایل خردادماه با کمتر شدن رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی تعداد مبتلاها افزایش یافته است. . ▪️ دلیل اصلی شیوع کرونا در کردستان و خصوصا سنندج برگزاری مراسم ترحیم و عروسی و حضور افراد در تجمع‌هاست. . ▪️ به ما خبر دادند که در سنندج مردم مراسم عروسی را در کارواش برگزار می‌کنند که چنین موضوعی شاید برای اولین بار است که در تاریخ بشریت اتفاق می‌افتد! . ▪️ طبق برآوردها تا یک ماه آینده روند ابتلا و مرگ و میرها را در استان خواهیم داشت و هم اکنون کردستان جزو سه استان اول کشور در بیماری کرونا محسوب می‌شود. . ▪️ اکنون زمان ارتباطات خانوادگی و تجمع نیست و از مردم خواهش می‌کنم به خاطر حفظ سلامت خود، جامعه و کادر پزشکی و درمانی به توصیه‌ها توجه جدی داشته باشند. . #ایسنا #ایسنا_نیوز #کرونا #کرونا_ویروس #ویروس_کرونا #کردستان #سنندج #عروسی_در_کارواش #فاصله_گذاری_اجتماعی #حریرچی #وزارت_بهداشت #isna #isna_news