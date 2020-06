View this post on Instagram

#ماسک تان را شارژ کنید تا کرونا نگیرید! ▫️محققان دانشگاهی تکنیک ماسک جدیدی اختراع کرده اند که می‌تواند با استفاده از گرمای تولید شده در شارژر تلفن همراه، ویروس کرونا را نابود و از آلوده شدن صاحب ماسک جلوگیری کند. ▫️آن‌ها برای این ماسک یک درگاه usb طراحی کرده اند که با اتصال به شارژر تلفن همراه، الیاف کربن تعبیر شده در لایه داخلی ماسک را تا ۱۵۸ درجه سانتی گراد گرم می‌کند و این همان درجه حرارتی است که برای از بین بردن ویروس کرونا و سایر ویروس‌ها کافی است./باشگاه خبرنگاران جزییات بیشتر در سایت #خبرآنلاین