یکی از شرکت‌کنندگان برنامه شبکه ماهواره‌ای #منوتو که برای برنده شدن حاضر بوده هر کاری بکند، حتی له‌ کردن و ناراحت‌کردن ۳ میهمان دیگر ... . از ماجراهایی که بدون ارتباط مستقیم با مسائل سیاسی تونسته موضوع مطرح بشه این برنامه #بفرمایید_شام بوده. . رفتار یکی از شرکت‌کنندگان چنان نفرت‌آور بوده که چند روزه دارند ابراز انزجار می‌کنند. . اینکه برای #موفقیت دست به هرکاری زده شود و فردی خود را چند شب مهربان، آرام و میهمان‌نواز نشان دهد از نظر کاربر نوعی #دورویی بوده که در جامعه امروز ایرانیان نیز دیده می‌شود... . . . . . . . #ایران #کلیپ_جدید #کلیپ_روز #رفتارهای_اجتماعی #جامعه_شناسی #روانشناسی #روانپزشکی #شبکه_منوتو #کلیپ_عجیب #کلیپ_جالب