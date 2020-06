تغییر نام خیابان مشرف به کاخ سفید در پی اعتراضات اخیر +عکس

View this post on Instagram

💢شهردار واشنگتن با تغییر نام خیابان مشرف به کاخ سفید ترامپ را به چالش کشید موریل باوزر٬ شهردار واشنگتن خیابانی را که درست مقابل کاخ سفید قرار دارد به شعار این‌ روز‌های معترضان به خشونت و برخورد نژادی پلیس در ایالات متحده یعنی «جان سیاه‌پوست ارزش دارد» تغییر نام داد. این شعار اکنون با حروف بسیار درشت و زرد رنگ در طول و عرض خیابان شانزدهم واشنگتن خود نمایی می‌کند. تغییر نام خیابان منتهی به کاخ سفید از سوی شهردار واشنگتن در واقع نوعی پیام به یکی از سرشناس‌ترین شهروندان پایتخت ایالات متحده است که برغم اعتراض‌های گسترده ملی و بین‌‌المللی نسبت به نحوه قتل جورج فلوید همچنان در پی استفاده از زور برای خاموش کردن صدای معترضان است.