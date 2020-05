جلوگیری از اکران فیلمی به بهانه ترویج خشونت +عکس

View this post on Instagram

رومینا اشرفی دختری چهارده ساله به دست پدرش به قتل رسید . چرا ؟ بی آبرویی ؟؟ آبرویی که از جون یک انسان مهم تره ؟ گاهی غمگین میشم ، خیلی خیلی غمگین به این فکر میکنم چی باعث این همه خشم و این طرز فکر بشه . بترسید ، یه خون ناحق تا چهل روز بازار رو کساد می‌کنه بعضی وقتا هم تا قیام قیامت ... . #رومینا_اشرفی #مغزهای_کوچک_زنگ_زده #خانه_پدری