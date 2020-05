آتش سوزی جنگولک در بندر چابهار در سکوت خبری +عکس، ویدئو

View this post on Instagram

#آتش‌_سوزی دیروز آلونک‌های منطقه #کپری #جنگلوک #چابهار را خاکستر کرد. دیروز محله #کپرنشین "جنگلوک" در #چابهار دچار حریق شد و چون جنس محل حریق از نوع چوب و کپر ، کامپوزیت و یونولیت فشرده بوده سرایت آتش‌سوزی به شدت بالا رفته و خسارات زیادی به مردم بی بضاعت وارد شد در ساعتی بعد #پایتخت دچار یک #زلزله شد که خسارت مستقیم هم نداشت اما تمام اخبار متوجه #تهران بود وقتی دم از نبود #عدالت و نابرابری میزنیم گسترش اخبار یک مثال واضح است مثلا آخرین باری که یک خبر از #صداسیما درباره #لرستان ، #چهارمحال_بختیاری ، #ایلام ، #مناطق_محروم جنوب #کرمان ، #سیستان #خراسان جنوبی شمال #خوزستان و یا #هرمزگان شنیده اید کی بوده است؟؟ این‌ مناطق تقریبا فراموش شده است #خبر آرایش فتوشاپی #سحر_تبر و دادگاه او در صداسیما و دیگر رسانه های #ایران بمراتب بیشتر از هزاران اتفاق مناطق حاشیه ای ایران شنیده میشود ،