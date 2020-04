تضاد میان پوشش دو ورزشکار، عکس برتر دهه +عکس

View this post on Instagram

. خبرگزاری رویترز این عکس را به عنوان یکی از «عکس‌های برتر دهه» معرفی کرده است. دعا القوباشی، عضو تیم والیبال ساحلی مصر مقابل کایرا والکنهورست از تیم آلمان در رقابت‌های مقدماتی والیبال ساحلی زنان در ریودوژانیرو، برزیل! . تضاد بین پوشش دو ورزشکار، تور بازی که مرزی مجازی میان آن دو ایجاد کرده است و شکار این لحظه از سوی «لوسی نیکلسون»، عکاس این عکس، تحسین بسیاری را برانگیخت👌 . Radio farda 🕊