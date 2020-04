View this post on Instagram

باز هم ایرانستیزی در صداوسیمای ملی (ضد ملی) اینبار در مسابقه سبقت از شبکه یک که شبکه سراسری ایران هم هس مجری پانترک و ایرانستیز برنامه هنگام گفت و گو با یک شرکت کننده آذری ترک زبان از او می‌خواهد به زبان ترکی گفت و گو کند و سپس به او می‌گوید «همین را براى (اقليت) فارس زبان هم ترجمه کن»! تا ایرانستیزان وطنی هستند نیازی به ایرانستیزان خارجی نیست. ------------------------------------------ (ولی پس از یک روز مجری برنامه به زور از مردم پوزش میخواهد) مجری بیخرد یا بهتر است بگوییم پانترک برنامه #زبان_ملی_فارسی که نه تنها برای همه ملت ایران و بسیاری از کشورهای وارث تمدن ایرانی است، بالاتر از آن سده ها زبان دیوانی امپراتوری ترک زبان عثمانی و زبان رسمی امپراتوری هند بوده را با ریشخند وابسته به اقلیت فارس زبان نامید! پس از این رخداد با هوشیاری ملت ایران مجری قوم گرای پانترک صداوسیما در برنامه #سبقت را ( اگرچه نه خود مجری هتاک را ) وادار پوزش کرد ( و اگرچه بدون یادآوری نام زبان ملی فارسی در زمان پوزش خواهی از ملت ایران ) ولی اگر مجری برنامه به سزای کاری که انجام داده نرسد همانگونه که پیشتر هم یکی از شرکت کنندگان برنامه خنداننده شو به شاهنامه فردوسی و رستم و سهراب و نژاد ایرانیان توهین کرده بود بازهم باید شاهد چنین ایرانستیزی در صداوسیما باشیم. . . . . . #ایران #ایرانیان #ایرانشهر #آریایی #نژاد #صداوسیما #صدا_و_سیما #ایرانستیزان #ملی #زبان #زبان_ملی #زبان_فارسی #ملت #پانترک #پانترکیسم #دشمن #ترک #آذری #ترک_زبان #آذربایجان #فارسی #مجری #قومگرایی #تجزیه_طلبی #فارس #مسابقه_سبقت #اقوام_ایرانی #قومیت_گرایی