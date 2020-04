رقص تابوت، روشی برای شادی روح مردگان +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

ويديو مردهاي غنايي كه با تابوت ميرقصن يا همون #coffindance حالا تبديل شده به يه عادت جديد بين غنايي ها براي مراسم ختمشون. در واقع ديدگاه غنايي ها نسبت به مرگ كمي متفاوته. اعتقاد دارن وقتي كسي فوت ميكنه بايد زندگيش رو جشن گرفت نه اينكه براي از دست دادنش گريه كرد چون باور دارن اون شخص داره ما رو ميبينه. ميگن زندگي چيز با ارزشيه و حالا كه اون شخص رفته بايد براي روزهايي كه حق زندگي كردن رو داشته شادي كرد و رقصيد. البته مثل تمام رسوم قشنگ كه در طول زمان و بخاطر چشم و هم چشمي تغيير پيدا كردن، مراسم ختم غنايي هم تبديل به چيزي گرون تر از مراسم عروسي شده. تا حدي كه يه وقتهايي متوفي بايد يك سال تو سردخونه نگهداري بشه تا خانواده بتونن براي مراسم ختم پول كافي جمع آوري كنن. ( البته مسلمون هاي غنا اين رسم رو ندارن) در نهايت مراسمي كه گرفته ميشه نشون دهنده سطح خانوادگي متوفي هست. يعني اين مراسم يه جورايي تمام وجهه خانواده رو ميتونه بالا يا پايين ببره. هزينه ها البته، يكي دو تا نيست. هزينه تابوت كه خودش جنس و مدل هاي متفاوتي داره هست، هزينه لباس و جواهراتي كه تن متوفي ميكنن، هزينه غذا( كه مثل عروسي به صورت سلف سرويس سرو ميشه) مشروب، دي جي، عكاس و فيلمبردار، رقاص، اجاره ميز و صندلي هم هست كه بين همه اعضاي فاميل تقسيم ميشه. دو سال پيش مادربزرگ جود فوت كرد و من از نزديك ديدم مراسم ختم چقدر دردسر داره. براي چند هفته صبح و شب با تمام دختردايي ها و پسرخاله ها و نوه و نتيجه حرف ميزد تا ببينه مسئوليت هر كسي چيه و در واقع فهميدم چيزي به نام صاحب عزا وجود نداره و هر كسي كه جزو اون خانواده است بايد در خرج و مخارج مراسم سهيم بشه. (ويديوهاي اين پست هم مربوط به مراسم مادربزرگ جود هست) حالا اگه مرده خوش شانس باشه اعضاي فاميل در عرض چند روز با هم به نتيجه ميرسن وگرنه اگر به كشمكش برسه ميتونه باعث بشه تا دو سه سال توي سردخونه باقي بمونه تا مشكلات خانوادگي حل بشن. همونقدر كه همه اينها براي من عجيب هستن، من هم وقتي براي جود از مراسم ختم بابام ميگم و يا از اون خانمي كه توي مراسم مادر دوستم موهاشو ميكند و از شدت ناراحتي خودشو پرت كرد توي قبر براي اون باورنكردنيه! يه بار ازش پرسيدم: مگه ميشه آدم گريه نكنه! عزيزت رفته ! گفت: ما هم ناراحت ميشيم، ما هم گريه ميكنيم ولي مراسم ختم آخرين مهمونيه كه ميتونيم با جسم اون آدمي كه فوت كرده شريك بشيم! . #غنا #فرهنگ_آفریقایی #رقص_تابوت