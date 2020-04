View this post on Instagram

. توصیه به قرنطینه برای آن‌ها که مشکل مالی ندارند، خب توصیه‌ی باپرستیژی هست، اما مثل آن دستفروشی که شب گذشته ویدئوی صحبت‌هایش وایرال شد کم نیستند و برای تحمل قرنطینه مشکلات مالی دارند. تنها دستفروش‌ها نیستند که مشکل مالی دارند، حتی کاسب‌های جز هم مشکل دارند و وقتی نانی نباشد، قرنطینه چه توجیهی دارد؟ کاسب‌ها و دستفروش‌ها امثالهم، مثل کارمندان فلان ارگان و بهمان سازمان هم نیستند که با ماسک و دستکش استوری بگذارند و مظلوم‌نمایانه درخواست تعطیلی کنند، کما این که حقوق‌هاشان هم سرجایش هست الحمدالله. در غیاب نقش‌آفرینیِ سازمان‌یافته حمایتی، خیلی‌ها در قرنطینه تحت فشار هستند. روز گذشته شهروندی از تهرانسر تماس گرفته بود و از تحت حمایت نبودن توسط دولت در این روزها گلایه داشت، شهروندی که یک فرزند مبتلا به دیابت هم دارد، مشابه این تماس را درروزهای انتهایی سال گذشته داشتیم از شهروند مشهدی. خلاصه که قرنطینه نیاز به پشتیبانی سازمان‌یافته دارد. . @bartarinha_news . #کرونا #قرنطینه_تهران #قرنطینه #فقر #دستفروش