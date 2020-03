پیام کادر درمان جهانی برای مردم در سراسر دنیا+عکس، ویدئو

View this post on Instagram

«Мы ради вас остались на работе. Вы ради нас останьтесь дома». Медики по всему миру запустили флешмоб, в которых призывают людей быть осознанными в период пандемии. Сеть заполонили сотни фотографий. #StayAtHome #coronavirus #москва#москва24#moscow#moscow24