همدلی دختر جوان ایتالیایی با ایرانیان با خواندن شعری از سعدی +ویدئو

View this post on Instagram

. “کیارا پاپا” خواننده ایتالیایی شعر سعدی رو میخونه و مینویسه این پیغامی‌ست برای همدلی میان مردم دو کشور ایران و ایتالیا، دو کشوری که بیشترین آسیب را از ویروس کورونا دیده اند. یک آغوش موسیقایی که از مرزهای میان ما عبور کرده و همه ما را تبدیل به اعضای یک خانواده میکند.❤❤❤ @siibgram @siibgram