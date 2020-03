واکنش کاربران به شکسته شدن درب‌ حرم حضرت معصومه (س) در اعتراض به تعطیلی +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

. تعدادی از مردم بدون تبعیت از قانون، درب ورودی حرم حضرت معصومه(س) را برای جلوگیری از تعطیلی حرم مطهر شکستند. این رفتار قانون شکنانه در حالی است که اجرای مصوبات ستاد مقابله با کرونا مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است. گفتنی‌ست، مسجد جمکران اعلام کرده بود : برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با تفاهم تولیت حرم حضرت معصومه، تولیت مسجد جمکران و استاندار قم درب های حرم مطهر و مسجد جمکران تا اطلاع ثانوی بسته شده است. . @bartarinha_news . #کرونا_ایران #ویرویس_کرونا #حرم_حضرت_معصومه #جمکران