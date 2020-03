View this post on Instagram

قرنطینه در ایتالیا مردم ایتالیا همچنان در روزهای قرنطینه بر روی تراسهای خانه هایشان، همه با هم آهنگ می خوانند آنها اسم این حرکت را کنسرت ملی گذاشته اند/شبکه های اجتماعی