واکنش کاربران به بارش عجیب بادمجان از آسمان تهران +ویدئو

View this post on Instagram

. ویدیویی از تهران منتشر شده است که نشان می‌دهد از آسمان بادمجان می‌بارد! اگر فکر می‌کنید این خبر دروغ است خودتون فیلم رو تماشا کنید. . @bartarinha_news . #تهران #بادمجان #عجیب #آخرالزمان